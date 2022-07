Roma. Vince alla Lotteria degli scontrini e realizza il sogno di una vita: acquistare una casa al suo paese d’origine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma. Sembra quasi una favola. Quando è arrivato in Italia non poteva certo immaginare che un colpo di fortuna gli avrebbe consentito di coronare un sogno, quello di acquistare una casa nel suo paese. E invece è successo, grazie alla Lotteria degli scontrini. Lui è un giovane uomo di nazionalità filippina, ed è il vincitore del 110° premio della Lotteria degli scontrini assegnato nel Lazio nell’anno in corso. Alle domande dei funzionari il vincitore, accompagnato presso l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dalla moglie, ha ammesso divertito essere stata proprio quest’ultima a rammentargli di usare il proprio codice Lotteria contestualmente all’uso della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022). Sembra quasi una favola. Quando è arrivato in Italia non poteva certo immaginare che un colpo di fortuna gli avrebbe consentito di coronare un, quello diunanel suo. E invece è successo, grazie. Lui è un giovane uomo di nazionalità filippina, ed è il vincitore del 110° premio dellaassegnato nel Lazio nell’anno in corso. Alle domande dei funzionari il vincitore, accompagnato presso l’Ufficio dei Monopoli per il Lazio dmoglie, ha ammesso divertito essere stata proprio quest’ultima a rammentargli di usare il proprio codicecontestualmente all’uso della ...

Giorgiolaporta : Le proposte in campo della #sinistra per le #elezionianticipate ? No alla #Meloni, se vince la Meloni ci sarà la Ma… - CorriereCitta : Roma. Vince alla Lotteria degli scontrini e realizza il sogno di una vita: acquistare una casa al suo paese d’origi… - SimoneAKirA : @_Mdk7_ @AzzolinaGiacomo In che senso? Perché quattro stronzi mettono a ferro e fuoco Trigoria dopo un derby di cop… - _Sanesi_Matteo_ : 2011/2012-dopo il mercato fatto la Roma vince sicuro lo scudetto 2012/2013-dopo il mercato fatto la Roma vince sic… - LucaScricciolo : @FBiasin Il problema è di chi è triste dentro e non riesce ad esprimere passione , è chiaro che questo dipende anch… -