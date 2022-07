Roma, Friedkin vola a Parigi per Wijnaldum | Mercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 08:26:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Dritti alla meta. Perché con il passare delle ore l’obiettivo numero uno – che a Trigoria in questo momento si chiama Georginio Wijnaldum – sembra avvicinarsi sempre più. E non solo perché i contatti tra Tiago Pinto, il responsabile del Mercato del Paris Saint-Germain Luis Campos e l’entourage del giocatore si fanno sempre più serrati, scrive Il Tempo. Si aggiunge anche la “pista presidenziale”. Ieri infatti l’aereo privato di Dan Friedkin è decollato da Nizza: nulla di strano fino a qui, se non fosse che l’itinerario del volo che ha subito un improvviso cambio di programma. IL VOLO – Il numero uno giallorosso, sarebbe dovuto atterrare a Napoli, ma si è diretto invece a Parigi. Nella ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 08:26:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Dritti alla meta. Perché con il passare delle ore l’obiettivo numero uno – che a Trigoria in questo momento si chiama Georginio– sembra avvicinarsi sempre più. E non solo perché i contatti tra Tiago Pinto, il responsabile deldel Paris Saint-Germain Luis Campos e l’entourage del giocatore si fanno sempre più serrati, scrive Il Tempo. Si aggiunge anche la “pista presidenziale”. Ieri infatti l’aereo privato di Danè decollato da Nizza: nulla di strano fino a qui, se non fosse che l’itinerario del volo che ha subito un improvviso cambio di programma. IL VOLO – Il numero uno giallorosso, sarebbe dovuto atterrare a Napoli, ma si è diretto invece a. Nella ...

