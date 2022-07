Roma Controlli antidroga dei Carabinieri al Quarticciolo | Esquilino | Casal Bruciato e nella periferia est della Capitale 7 arresti

infoiteconomia : Roma. Controlli antidroga dei Carabinieri al Quarticciolo, Esquilino, Casal Bruciato e nella periferia est della Ca… - IaniriAlex : @stanzaselvaggia Ao hai rotto il cazzo ad offendere un intera categoria di lavoratori per colpa del singolo . Denun… - AGR_web : Roma Est, caccia ai pusher nelle piazze di spaccio, sette arresti Ancora controlli antidroga dei Carabinieri nella… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Arriva Uber: rivolta dei sindacati contro gli abusivi Lettera-minaccia a Gualtieri: “Controlli o sarà sciopero Salire su… - lellinara : RT @Affaritaliani: Arriva Uber: rivolta dei sindacati contro gli abusivi Lettera-minaccia a Gualtieri: “Controlli o sarà sciopero Salire su… -

- Il centrodestra unito tenta un blitz anti - migranti. Ai tempi supplementari della ... E misure come una comunicazione semplificata, via sms, alle imprese della fine deida parte dell'...Durante il servizio sono stati effettuati appositiall'interno del centro commerciale "Est" per la prevenzione dei reati predatori e, a conclusione delle stringenti verifiche ...Il passaggio dalla gestione Atac a Cotral non limita i disservizi della tratta ferroviaria "peggiore d'Europa", secondo Legambiente ...ROMA (cronaca) - Diverse le operazioni messe a segno dai militari ilmamilio.it- nota stampa del Comando dei Carabinieri Ancora controlli antidroga dei Carabinieri nella Capitale dalla perife ...