Roma | compagnia riorganizza il volo cancellato separando la bimba di 13 mesi dai genitori

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Mamma ho perso l’aereo. Non è il celebre film di Chris Colombus che ha fatto innamorare tantissimi bambini durante le feste di Natale ma è la storia accaduta qualche giorno fa quando, una coppia australiana, insieme alla loro, doveva tornare in Australia da, se non fosse per il fatto che laaerea Qantas ha comunicato loro che ilera stato. Laaerea QantasLa separazione dalla figlia Una disavventura non da poco, visto che Stephanie e Andrew hanno dovuto aspettare due settimane prima di poter ripartire, pagandosi da soli il soggiorno extra nella Capitale. Ma la notizia peggiore era un’altra: nelre il viaggio, laQantas ha messo i due su un aereo e la loro figlia di 13 ...