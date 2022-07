Roma, ancora ‘cucine da incubo’: “Blatte, topi e sporcizia” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo i casi all’Eur, ecco nuovi esercizi commerciali sanzionati e sospesi per irregolarità nel servizio igienico e sanitario. In sostanza, cucine sporche diventate la casa di Blatte, polvere e moscerini. Le stesse cucine da cui poi escono gli alimenti che vengono dati, e fatti pagare, ai clienti. Leggi anche: Roma, escrementi di topo nel locale: chiuso bar da ‘incubo’ I controlli degli agenti Gli agenti del VI Distretto “Casilino” hanno effettuato appositi controlli all’interno del centro commerciale ‘Roma Est’. Tra le attività controllate, è stato sanzionato un ristorante per un totale di 1.000 euro. In particolare, sul pavimento della cucina è stata rinvenuta della sostanza oleosa mentre sotto le scaffalature dei locali adibiti a magazzino è stata rilevata una notevole presenza di polvere. Per non bastare, nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo i casi all’Eur, ecco nuovi esercizi commerciali sanzionati e sospesi per irregolarità nel servizio igienico e sanitario. In sostanza, cucine sporche diventate la casa di, polvere e moscerini. Le stesse cucine da cui poi escono gli alimenti che vengono dati, e fatti pagare, ai clienti. Leggi anche:, escrementi di topo nel locale: chiuso bar da ‘I controlli degli agenti Gli agenti del VI Distretto “Casilino” hanno effettuato appositi controlli all’interno del centro commerciale ‘Est’. Tra le attività controllate, è stato sanzionato un ristorante per un totale di 1.000 euro. In particolare, sul pavimento della cucina è stata rinvenuta della sostanza oleosa mentre sotto le scaffalature dei locali adibiti a magazzino è stata rilevata una notevole presenza di polvere. Per non bastare, nella ...

