Roberto Morassut | malore del deputato del Pd durante seduta alla Camera che viene sospesa

occhio_notizie : Il parlamentare, riferiscono alcuni colleghi, ha perso i sensi durante la discussione del decreto legge Semplificaz… - direpuntoit : Il deputato del Pd Roberto Morassut è svenuto durante una discussione piuttosto accesa del decreto semplificazioni. - Gazzettino : Roberto Morassut, malore del deputato del Pd: si sente male durante seduta alla Camera (che viene sospesa) - fraciaraffo : Toni - asprissimi - da campagna elettorale, urla. C'è anche il malore del deputato #Pd, Roberto #Morassut. - cordismei : @LaVeritaWeb E la M di Morassut (Roberto), di Marcucci (Andrea) membri dell'assemblea nazionale del… -

La seduta dell'Aula alla Camera è stata prontamente sospesa a causa di un malore occorso al deputato del Pd, durante l'esame del decreto semplificazioni.al momento si trova nell'infermeria della Camera. Chi èè un parlamentare del Partito ...ROMA - Malore in Aula alla Camera per il deputato del pd,. Mentre era in corso un infuocato dibattito sulla norma riguardante i migranti inserita nel dl Semplificazioni,si è portato le mani al viso. La capogruppo del Pd, Debora ...ROMA – Malore in Aula alla Camera per il deputato del pd, Roberto Morassut. Mentre era in corso un infuocato dibattito sulla norma riguardante i migranti inserita nel dl Semplificazioni, Morassut si è ...Il parlamentare del Partito Democratico si è sentito male e il Presidente di turno della Camera ha sospeso la seduta ...