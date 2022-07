Roberta Capua rompe il silenzio sul suo lavoro: "Vorrei lavorare anche d'inverno ma..." (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roberta Capua sembra aver occupato a tutti gli effetti il ruolo della 'conduttrice estiva'. anche quest' anno, per il secondo anno consecutivo è al timone dell' Estate in diretta, la versione, per l'appunto estiva della trasmissione di Alberto Matano. La stessa conduttrice però, pur non disdegnando il suo ruolo su Rai Uno nella stagione estiva, avrebbe piacere nel condurre anche un programma nella stagione autunnale della Rai. Roberta Capua muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza Miss Italia dove si classifica in prima posizione. Da quel momento in poi, la Capua comincia ad essere presente in diverse trasmissioni. Dopo un breve periodo decide di abbandonare per un po' il piccolo schermo e di ritirarsi, tornando però nel 1995 ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 27 luglio 2022)sembra aver occupato a tutti gli effetti il ruolo della 'conduttrice estiva'.quest' anno, per il secondo anno consecutivo è al timone dell' Estate in diretta, la versione, per l'appunto estiva della trasmissione di Alberto Matano. La stessa conduttrice però, pur non disdegnando il suo ruolo su Rai Uno nella stagione estiva, avrebbe piacere nel condurreun programma nella stagione autunnale della Rai.muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza Miss Italia dove si classifica in prima posizione. Da quel momento in poi, lacomincia ad essere presente in diverse trasmissioni. Dopo un breve periodo decide di abbandonare per un po' il piccolo schermo e di ritirarsi, tornando però nel 1995 ...

