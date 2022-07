Ritorno in classe, il PD: “Docenti e studenti tornino in piena sicurezza, fare presto sulle linee guida per aerazione. E sull’organico Covid: “Valutiamo le coperture economiche per la riconferma” [VIDEO] (Di mercoledì 27 luglio 2022) Manca poco più di un mese al Ritorno in classe dopo lo stop estivo. Come si ritornerà a scuola? C'è ancora grande incertezza e la situazione politica non certo aiuta. Tante sono le incognite, dai sistemi di aerazione che mancano, alle nuove linee guida sulla sicurezza che devono essere approvate. L'articolo Ritorno in classe, il PD: “Docenti e studenti tornino in piena sicurezza, fare presto sulle linee guida per aerazione. E sull’organico Covid: “Valutiamo le coperture economiche per ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Manca poco più di un mese alindopo lo stop estivo. Come si ritornerà a scuola? C'è ancora grande incertezza e la situazione politica non certo aiuta. Tante sono le incognite, dai sistemi diche mancano, alle nuovesullache devono essere approvate. L'articoloin, il PD: “inper. E: “leper ...

orizzontescuola : Ritorno in classe, il PD: “Docenti e studenti tornino in piena sicurezza, fare presto sulle linee guida per aerazio… - Bruttabertuccia : RT @StefanoCeredaD: @ProfCampagna Mi sono un attimo perso... x non far vincere la dx non bisogna far votare tutti xché la democrazia è peri… - Ci1812 : @pablo__liberal Non lo diceva mai, se ben ricordo ???????io l’adoravo e tutta la classe l’adorava. Ricordo invece ben… - ArenaSportiva1 : ?? Si apre lo scenario di un possibile ritorno di Diego #Costa al #RayoVallecano. L’attaccante spagnolo, classe 1988… - ProDocente : Ritorno in classe, Pregliasco mette in guardia: “Non possiamo dire che le mascherine non serviranno” -