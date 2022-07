Rita dalla Chiesa: il vero motivo della fine della relazione con Frizzi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Rita dalla Chiesa in una intervista ha svelato il vero motivo che ha portato la fine del matrimonio con Fabrizio Frizzi. Quattro anni sono trascorsi dalla morte di uno dei conduttori più amati dalla televisione, Fabrizio Frizzi. Quattro anni in cui si sente molto la sua mancanza. Poco dopo la sua morte, Rita dalla Chiesa aveva ricordato gli anni trascorsi insieme. Infatti, i due sono stati sposati dal 1992 al 2002. Il loro amore fu molto passionale e all’epoca fece scandalo, dato che dalla Chiesa aveva 10 anni in più di Frizzi. Rita dalla Chiesa e ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 27 luglio 2022)in una intervista ha svelato ilche ha portato ladel matrimonio con Fabrizio. Quattro anni sono trascorsimorte di uno dei conduttori più amatitelevisione, Fabrizio. Quattro anni in cui si sente molto la sua mancanza. Poco dopo la sua morte,aveva ricordato gli anni trascorsi insieme. Infatti, i due sono stati sposati dal 1992 al 2002. Il loro amore fu molto passionale e all’epoca fece scandalo, dato cheaveva 10 anni in più die ...

