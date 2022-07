Rissa a sinistra sulla leadership, per Letta scoppia il caos alleanze (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora alleanza nel caos per Enrico Letta. Il segretario dem lavora ad uno schieramento a quattro punte: la lista «democratica e progressista» del Pd, con dentro Art.1 e Demos; il fronte repubblicano» di Carlo Calenda ed Emma Bonino; Europa Verde e sinistra italiana (che hanno condiviso tutto il percorso delle Amministrative); e un polo civico, che metta insieme le esperienze politiche di Luigi Di Maio, Beppe Sala e Federico Pizzarotti. È questo lo schema al quale lavora Enrico Letta da giorni. Non c'è Italia Viva, anche perché Matteo Renzi chiude definitivamente la porta, annunciando che correrà da solo. Alla direzione nazionale di ieri mattina il segretario del Pd chiede il mandato politico per provare a metterlo in campo. E non è un caso che, una volta ottenuto l'ok all'unanimità del parlamentino dem, il leader ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora alleanza nelper Enrico. Il segretario dem lavora ad uno schieramento a quattro punte: la lista «democratica e progressista» del Pd, con dentro Art.1 e Demos; il fronte repubblicano» di Carlo Calenda ed Emma Bonino; Europa Verde eitaliana (che hanno condiviso tutto il percorso delle Amministrative); e un polo civico, che metta insieme le esperienze politiche di Luigi Di Maio, Beppe Sala e Federico Pizzarotti. È questo lo schema al quale lavora Enricoda giorni. Non c'è Italia Viva, anche perché Matteo Renzi chiude definitivamente la porta, annunciando che correrà da solo. Alla direzione nazionale di ieri mattina il segretario del Pd chiede il mandato politico per provare a metterlo in campo. E non è un caso che, una volta ottenuto l'ok all'unanimità del parlamentino dem, il leader ...

