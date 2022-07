Rilancio e messa in sicurezza delle nove aree industriali della provincia di Potenza (Di mercoledì 27 luglio 2022) La giunta regionale della Basilicata ha dato il via libera al Piano di interventi per il Rilancio, la messa in sicurezza delle nove aree industriali della provincia di Potenza. Il soggetto attuatore sarà Api Bas Spa. Si tratta di un piano che vedrà uno stanziamento complessivo di 8.818.230 euro. “Abbiamo mantenuto una promessa che avevo fatto nei giorni della tragedia che vide la scomparsa di Rossella, che non abbiamo mai dimenticato. Oggi è un primo passo, con uno stanziamento notevole che sicuramente potrà dare maggiore sicurezza ai lavoratori lucani. Il nostro piano prevede inoltre una strategia di promozione e marketing, per mettere le nostre ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 27 luglio 2022) La giunta regionaleBasilicata ha dato il via libera al Piano di interventi per il, laindi. Il soggetto attuatore sarà Api Bas Spa. Si tratta di un piano che vedrà uno stanziamento complessivo di 8.818.230 euro. “Abbiamo mantenuto una proche avevo fatto nei giornitragedia che vide la scomparsa di Rossella, che non abbiamo mai dimenticato. Oggi è un primo passo, con uno stanziamento notevole che sicuramente potrà dare maggioreai lavoratori lucani. Il nostro piano prevede inoltre una strategia di promozione e marketing, per mettere le nostre ...

