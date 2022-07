Rientro a scuola | SIMA | “Con CO2 monitorata meno contagi | politica ne tenga conto”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Monitorare la CO2 a"riduce il rischioo da Covid 19: uno studio della Societá italiana di medicina ambientale () lo ha dimostrato già nel 2020, ma oggi ci interroghiamo ancora su cosa fare. Ci auguriamo che in un momento storico in cui ancora si sta discutendo se reintrodurre l’obbligo di mascherina durante le lezioni scolastiche, questi risultati vengano presi in considerazione dai decisori e che il monitoraggio della CO2 nelle aule venga effettuato in maniera estensiva in tutti i plessi scolastici del territorio nazionale". L'articolo .

Tecnica della Scuola

Il rientro a scuola è sempre più vicino e i dubbi circa le misure da adottare per contrastare il Covid 19 aumentano, in mancanza della diffusione di linee guida chiare dal Ministero della Salute.