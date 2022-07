Ricky Bibey | continua il mistero del rugbista morto La donna che era con lui | “Nessun gioco erotico | non era in sé”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella mattina di martedì 26 luglio la polizia ha ascoltato la testimonianza dellainglese che lo scorso 16 luglio è stata rinvenuta in gravi condizioni in un albergo di Firenze accanto al corpo senza vita del. Agli inquirenti laha raccontato che “non è stato un. Lui non era in sé”. Inoltre, ha aggiunto che è stata assalita e successivamente costretta a un rapporto sessuale. Durante l’atto la 45enne ha detto di aver perso i sensi per alcuni secondi. Quando si è risvegliata ha trovato il compagno inerme al suo fianco. Capita la gravità della situazione, seppur ferita e sotto choc, è riuscita a chiedere aiuto. Da chiarire è il contesto, in particolare le cause dell’accaduto. La, assistita dall’avvocato ...