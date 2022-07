Richard Madden in Italia con il presunto fidanzato famoso (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per tutto il 2019 Richard Madden e Brandon Flynn hanno vissuto sotto lo stesso tetto e si sono fatti paparazzare in più occasioni. I media americani non si sono fatti problemi a dichiarare che i due attori stavano insieme. Il protagonista di Game of Thrones però è sempre stato vago in merito al rapporto con il collega di 13 Reasons Why: “Se io e lui stiamo insieme? Cerco solo di mantenere riservata la mia vita personale. Non è che non voglio risponderti, ma io non ho mai parlato delle mie relazioni“. Nel novembre del 2019 però i due hanno rotto e a svelarlo in esclusiva è stato il The Sun: “Richard Madden e Brandon Flynn hanno litigato e non condividono più lo stesso appartamento.Brandon ha chiesto alla Versace di non invitare Richard a una festa che il marchio organizza il prossimo mese con lui come ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per tutto il 2019e Brandon Flynn hanno vissuto sotto lo stesso tetto e si sono fatti paparazzare in più occasioni. I media americani non si sono fatti problemi a dichiarare che i due attori stavano insieme. Il protagonista di Game of Thrones però è sempre stato vago in merito al rapporto con il collega di 13 Reasons Why: “Se io e lui stiamo insieme? Cerco solo di mantenere riservata la mia vita personale. Non è che non voglio risponderti, ma io non ho mai parlato delle mie relazioni“. Nel novembre del 2019 però i due hanno rotto e a svelarlo in esclusiva è stato il The Sun: “e Brandon Flynn hanno litigato e non condividono più lo stesso appartamento.Brandon ha chiesto alla Versace di non invitarea una festa che il marchio organizza il prossimo mese con lui come ...

