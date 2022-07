Ricchi e Poveri, perché Marina Occhiena lasciò il gruppo: “Era l’amante del marito di Angela” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel 1981 i Ricchi e Poveri stavano per partecipare al loro sesto Festival di Sanremo con un brano che diverrà una delle loro maggiori hit, Sarà perché ti amo, ma a poche settimane dall’evento ecco l’allontanamento di Marina Occhiena causa problemi di salute. Ricchi e Poveri, Marina Occhiena allontanata per questioni sentimentali? All’epoca il gossip puntò il dito su una presunta relazione tra la Occhiena e un albergatore aostano. Cosa ci sarebbe di male? Nulla se non nel fatto che quell’albergatore pare fosse Marcellino Brocherel, compagno di Angela, la bruna del gruppo, nonché il padre di suo figlio Luca. Sempre a detta del gossip dell’epoca, pare che ci fu un accordo legale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel 1981 istavano per partecipare al loro sesto Festival di Sanremo con un brano che diverrà una delle loro maggiori hit, Saràti amo, ma a poche settimane dall’evento ecco l’allontanamento dicausa problemi di salute.allontanata per questioni sentimentali? All’epoca il gossip puntò il dito su una presunta relazione tra lae un albergatore aostano. Cosa ci sarebbe di male? Nulla se non nel fatto che quell’albergatore pare fosse Marcellino Brocherel, compagno di, la bruna del, nonché il padre di suo figlio Luca. Sempre a detta del gossip dell’epoca, pare che ci fu un accordo legale ...

giovcusumano : RT @tomasomontanari: “La destra di matrice fascista che fomenta la guerra tra poveri bianchi e poveri neri si batte solo costruendo il conf… - gioart79 : RT @tomasomontanari: “La destra di matrice fascista che fomenta la guerra tra poveri bianchi e poveri neri si batte solo costruendo il conf… - Rosario_Leuzzi : RT @tomasomontanari: “La destra di matrice fascista che fomenta la guerra tra poveri bianchi e poveri neri si batte solo costruendo il conf… - GrandeP70338720 : @CappelliEduardo @alessiarotta Dovreste fare pace col cervello e dire: 'Mi sta sulle palle la gente povera e non vo… - biondifil : @MaxCoenERoth Senza contare che la togli a tutti in ugual misura, ricchi, poveri e medi. La sinistra non fa così,… -