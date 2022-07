Repubblica censura Marsilio. Ecco la replica che Merlo e Molinari non vi hanno fatto leggere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dagli all’untore. A tutti i costi, anche se la peste è finita da un pezzo. Per la grande stampa nazionale il pericolo nero è diventata un’ossessione. Se anche una penna brillante come Francesco Merlo su Repubblica si prende la briga di rispondere a un lettore con un attacco ad alzo zero al mite governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Protagonista – scrive – di un “goffo tentativo di marketing nella migliore delle ipotesi. Un tentativo di Anchluss con le Marche picene a guidate da FdI nella peggiore”. Capito? Il presidente della Regione Abruzzo, scava scava, è un pericoloso nazista del terzo millennio. Che insieme al collega Acquaroli sogna di ricostruire l’impero della Marsica. Il reato di cui si è macchiato Marsilio starebbe nel nuovo logo della Regione che inserisce nel simbolo il guerriero di Capestrano. Tanto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dagli all’untore. A tutti i costi, anche se la peste è finita da un pezzo. Per la grande stampa nazionale il pericolo nero è diventata un’ossessione. Se anche una penna brillante come Francescosusi prende la briga di rispondere a un lettore con un attacco ad alzo zero al mite governatore dell’Abruzzo, Marco. Protagonista – scrive – di un “goffo tentativo di marketing nella migliore delle ipotesi. Un tentativo di Anchluss con le Marche picene a guidate da FdI nella peggiore”. Capito? Il presidente della Regione Abruzzo, scava scava, è un pericoloso nazista del terzo millennio. Che insieme al collega Acquaroli sogna di ricostruire l’impero della Marsica. Il reato di cui si è macchiatostarebbe nel nuovo logo della Regione che inserisce nel simbolo il guerriero di Capestrano. Tanto ...

