(Di mercoledì 27 luglio 2022) Con le spalle al muro. Consapevole di essere di fronte alla sua più importante, ma anche più difficile battaglia. Quella della sopravvivenza politica. La scelta di Matteo, sbandierata ai quattro venti, di presentarsi dasottintende una serie di dinamiche particolarmente interessanti. Va subito detto che le trattative, in realtà, sono ancora in corso. E non si può escludere, a priori, un colpo di scena che collochi, alla fine, Italia Viva nell'enorme fritto misto del centrosinistra. Che potrebbe andare da Di Maio a Calenda, da Brunetta a Bersani. Il nativo di Rignano, in un'intervista rilasciata al Tg5, ha ribadito di esser pronto ad andare daper difendere il programma di governo. "Cambieremo idea se qualcuno accetta le nostre idee, se non le accettano noi abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli”. ...

protoromantica : RT @daline_09_23_99: @matteorenzi Sig. Renzi, non è vero che tutti hanno smesso di parlare dei veri problemi. Conte e M5S ne hanno sempre p… - ngiocoli : @mrcfasolo63 Assolutamente d'accordo. E' anche il motivo per cui ora che i giochi sembrano fatti, Calenda farà sfre… - RobertoSignore7 : RT @dariodangelo91: Oggi #Renzi nella sua eNews conferma quanto scritto ieri da questo Blog. Al momento Italia Viva corre da sola alle #el… - tempoweb : Renzi corre da solo, cosa c'è dietro la vendetta di Letta - bellaotero82 : RT @dariodangelo91: Oggi #Renzi nella sua eNews conferma quanto scritto ieri da questo Blog. Al momento Italia Viva corre da sola alle #el… -

Leggi anche Letta, vertice 'segreto' con Di Maio e Sala per la lista alleata al PD: ma il sindaco non si candideràda solo, Italia Viva 'congela' le alleanze: 'Con Calenda amicizia non ......Come dio Calenda. Peccato che con LeU Sinistra italiana e Verdi sarebbero subito scintille. Morale della favola La lista extralarge avrà un cammino accidentato. E i pericoli maggiori li...Con le spalle al muro. Consapevole di essere di fronte alla sua più importante, ma anche più difficile battaglia. Quella della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...