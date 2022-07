Registro delle opposizioni attivo dal 27 luglio contro il telemarketing: come registrarsi e come funziona (Di mercoledì 27 luglio 2022) Registro delle opposizioni attivo dal 27 luglio: tutti i dettagli sulle nuove norme che si pongono l’obiettivo di bloccare il “telemarketing selvaggio”. Registro delle opposizioni attivo dal 27 luglio contro il telemarketing Il fenomeno del “telemarketing selvaggio” sui telefoni cellulari viene regolamentato a partire da mercoledì 27 luglio. Da oggi, infatti, entrano in vigore le nuove regole del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo) con le quali vengono introdotte norme per limitare la ricezione di telefonate commerciali indesiderate. Il Registro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022)dal 27: tutti i dettagli sulle nuove norme che si pongono l’obiettivo di bloccare il “selvaggio”.dal 27ilIl fenomeno del “selvaggio” sui telefoni cellulari viene regolamentato a partire da mercoledì 27. Da oggi, infatti, entrano in vigore le nuove regole delpubblico(Rpo) con le quali vengono introdotte norme per limitare la ricezione di telefonate commerciali indesiderate. Il...

