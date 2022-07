Registro delle opposizioni: 205 mila italiani si sono iscritti in un giorno contro il telemarketing selvaggio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le modalità per ottenere l'iscrizione - Oltre 166mila utenti hanno scelto la piattaforma www.Registrodelleopposizioni.it per l'iscrizione, 34mila ha utilizzato il numero verde 800957766 per le utenze ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le modalità per ottenere l'iscrizione - Oltre 166utenti hanno scelto la piattaforma www..it per l'iscrizione, 34ha utilizzato il numero verde 800957766 per le utenze ...

