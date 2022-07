TuttoAndroid : Redmi K50S Pro sarà il primo smartphone di Xiaomi con fotocamera da 200 MP - CeotechI : Redmi K50S Pro sarà il primo smartphone Xiaomi con 200 MP #120Hz #120W #200MP #5000mAh #5G #Amoled #Android12… - CF22092013 : RT @CeotechI: Xiaomi Mix Fold 2 e Redmi K50S Pro appaiono su TENAA #3C #5G #Flagship #MobileNews #Notizie #Pieghevoli #Redmi #RedmiK50SPro… - telodogratis : Xiaomi Mix Fold 2 e Redmi K50S Pro, certificazione di coppia: cosa sappiamo - CeotechI : RT @CeotechI: Xiaomi Mix Fold 2 e Redmi K50S Pro appaiono su TENAA #3C #5G #Flagship #MobileNews #Notizie #Pieghevoli #Redmi #RedmiK50SPro… -

Il processore utilizzato per ilPro sarà l'ultimo modello di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1 . Come detto, la fotocamera principale sarà davvero impressionante (200 Megapixel), ma ...Dovrebbe arrivare presto sul mercato, ma potrebbe essere sostituito dalPro in alcune regioni. Per quanto riguarda l'alimentazione, dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh con ...Nelle prossime settimane Xiaomi presenterà la seconda generazione del suo smartphone pieghevole, il Mix Fold 2. Grazie alla sua ultima certificazione ...Sempre più indiscrezioni sul nuovo flagship di Redmi, il K50S Pro. Elemento che lo contraddistingue è la fotocamera da 200 Megapixel, che potrebbe essere la prima al mondo dotata di una tale potenza.