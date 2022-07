Razzo fuori controllo potrebbe cadere sulla Terra | rischi per l’Italia?

sardanews : Razzo spaziale cinese fuori controllo: “I detriti potrebbero colpire anche la Sardegna” - zazoomblog : Razzo cinese fuori controllo: quando cadrà e dove? Le ipotesi sullItalia - Magazine - - Stefanialove_of : Razzo cinese 'fuori controllo', cadrà sulla Terra il 31 luglio: scienziati al lavoro per capire punto d'impatto. T… - LeilaBoocch : Posso dire che i cinesi hanno rotto il cazzo o si offende qualcuno? - UnioneSarda : #Sardegna - Razzo cinese fuori controllo: “Cadrà tra il parallelo dell'Isola e i 41 gradi sud” -

Approfondisci:cinesecontrollo e in caduta: cosa sappiamo. La foto con il Virtual Telescope Che cos'è ilcinese Long March 5B. Il, spiega lo scienziato, "fa parte della ...Frammenti di uncinesecontrollo di rientro dallo spazio potrebbero colpire la Sardegna. Lanciato dalla base di Wenchang, sull'isola Hainan nella Cina meridionale, ilLunga Marcia 5B sta ...Gli occhi degli esperti puntati sul componente da 25 tonnellate del Lunga Marcia 5B, che il 24 luglio scorso ha portato in orbita una modulo della stazione spaziale Tiangong ...La Cina perde il controllo di un razzo da 21 tonnellate: paura per la pioggia di detriti. Si chiama Long March 5B da 21 tonnellate, lanciato in orbita domenica, che sarebbe in caduta ...