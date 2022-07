Razzo fuori controllo | nell' area in cui potrebbe cadere il 31 luglio c' è anche l' Italia Cina sotto accusa

fanpage : Tra il 30 luglio e il 1 agosto cadrà sulla Terra lo stadio centrale di un razzo cinese fuori controllo. L’area di… - Stefanialove_of : RT @Stefanialove_of: Razzo cinese 'fuori controllo', cadrà sulla Terra il 31 luglio: scienziati al lavoro per capire punto d'impatto. Ti p… - Stefanialove_of : Perché sa l'indirizzo il razzo cinese ?? su fatevi una risata e prima di parlare di 'augurio di morte' manco fosse i… - Nibiru_xxx : Razzo cinese 'fuori controllo', cadrà sulla Terra il 31 luglio: scienziati al lavoro per capire punto d'impatto… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: 'Rischio pioggia di detriti'. Fiato sospeso per il #razzocinese diretto sulla #terra #27luglio #iltempoquotidiano https://t.… -

Secondo il Centro statunitense per gli studi sul rientro orbitale dei detriti della Corporazione Aerospaziale (Cords), ilrimarrà probabilmente in volo per circa una settimana, e rientrerà nell'...... lanciato in orbita domenica 24 luglio dalla Cina, sarebbe in caduta libera 'controllo' diretto verso la terra. Gli scienziati aerospaziali internazionali sono in agitazione: ilpotrebbe ...Cadrà in maniera incontrollata sulla Terra il 31 luglio il nucleo di 25 tonnellate del razzo cinese Lunga Marcia 5B , che il 24 luglio scorso ha portato in ...Il weekend potrebbe vedere lo schianto del razzo cinese incontrollato di cui si sta discutendo molto in queste ore.