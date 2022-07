Razzo enorme in caduta libera verso la Terra | cosa succede ora

AjasgT : Enorme razzo cinese che cade dallo spazio dopo aver lanciato il modulo della stazione spaziale Live: Huge Chinese… - marcofontanaro5 : @barbarab1974 Ma il sindaco di Pesaro è una enorme testa di razzo…?????????????? - Piergiulio58 : La NASA sta puntando provvisoriamente al 29 agosto per il tanto atteso volo inaugurale dell'enorme razzo lunare Spa… -

Everyeye Tech

... che ha anche spiegato che a suo modo di vedere " uno stadio di uncosì grande non dovrebbe essere lasciato in orbita per un rientro incontrollato; il rischio per il pubblico non è, ma ..."Magari due o tre case più in là era caduto un. E quando mi vedevano, era una festa per loro. ... E la caposala esce da una porta laterale con unsacchetto di plastica nero che riempie di ... Un razzo cinese fuori controllo sta per schiantarsi sulla Terra Sta per avvenire un rientro incontrollato di un razzo cinese. Infatti, quest'ultimo è finito fuori controllo e sta per schiantarsi sulla Terra.Un altro grande razzo cinese è stato lanciato nello spazio domenica alle 14:22 ora di Pechino e, ancora una volta, nessuno sa dove e quando atterrerà.Sarà ...