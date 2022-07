Rapinò Rolex a turista americana a Napoli: arrestato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Insieme a un complice strappò dal polso di una turista americana nel centro di Napoli un Rolex da quasi 9.000 euro: oggi le indagini della Polizia di Stato hanno portato all’arresto del presunto responsabile. Si tratta di un trentenne che la procura di Napoli ritiene “fortemente indiziato” del reato di rapina, in concorso con un’altra persona ancora non identificata. I fatti risalgono allo scorso 8 luglio quando una turista americana, mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria, nel quartiere Santa Lucia, venne avvicinata da due uomini che, con violenza, le strapparono dal polso un orologio Rolex del valore di 8.750 euro e poi fuggirono a piedi. Nella rapina, la donna ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Insieme a un complice strappò dal polso di unanel centro diunda quasi 9.000 euro: oggi le indagini della Polizia di Stato hanno portato all’arresto del presunto responsabile. Si tratta di un trentenne che la procura diritiene “fortemente indiziato” del reato di rapina, in concorso con un’altra persona ancora non identificata. I fatti risalgono allo scorso 8 luglio quando una, mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria, nel quartiere Santa Lucia, venne avvicinata da due uomini che, con violenza, le strapparono dal polso un orologiodel valore di 8.750 euro e poi fuggirono a piedi. Nella rapina, la donna ...

anteprima24 : ** Rapinò #Rolex a turista americana a ##Napoli: arrestato ** - DUVAFerdinando : RT @fattidinapoli: Napoli: Rapinò un Rolex da 9.000 euro ad una turista americana in via Solitaria. Arrestato.... - - fattidinapoli : Napoli: Rapinò un Rolex da 9.000 euro ad una turista americana in via Solitaria. Arrestato.... -… -

Rapinò Rolex a turista americana a Napoli, arrestato ... mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria, nel quartiere Santa Lucia, venne avvicinata da due uomini che, con violenza, le strapparono dal polso un orologio Rolex del valore ... Rapinò Rolex a turista americana a Napoli, arrestato ... mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria, nel quartiere Santa Lucia, venne avvicinata da due uomini che, con violenza, le strapparono dal polso un orologio Rolex del valore ... ... mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria, nel quartiere Santa Lucia, venne avvicinata da due uomini che, con violenza, le strapparono dal polso un orologiodel valore ...... mentre stava passeggiando in compagnia del marito in via Solitaria, nel quartiere Santa Lucia, venne avvicinata da due uomini che, con violenza, le strapparono dal polso un orologiodel valore ...