Rai 1 fa visita alla storica fonderia - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da sinistra l'inviata di Unomattina, la giornalista Metis Di Meo, e il titolare Ferdinando Marinelli di Andrea Settefonti Le telecamere di Uno Mattina di Rai 1 hanno fatto visita alla fonderia ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da sinistra l'inviata di Unomattina, la giornalista Metis Di Meo, e il titolare Ferdinando Marinelli di Andrea Settefonti Le telecamere di Uno Mattina di Rai 1 hanno fatto...

JustInTime75 : Il TG RAI parla della visita del Papa in Canada per riconciliarsi con i popoli nativi, ma non spiega quali crimini… - MargheritaFusa1 : ??Continuano le selezioni per Reazione a Catena! ??Domani saremo a #Napoli Per partecipare visita il sito… - RaiCinema : Il premio Oscar #GabriellaPescucci racconta in un nuovo episodio di #ToolsOfTheTrade il continuo interscambio tra m… - Foxbat_alexi_2 : RT @cirillo1995: Il premier Draghi sarà domani in Algeria per il quarto vertice intergovernativo italoalgerino. La visita è stata preceduta… - cirillo1995 : Inizialmente prevista per due giorni (domani e martedì), la visita è stata ridotta a un solo giorno per consentire… -