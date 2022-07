Raduno della Resistenza Iraniana annullato Perché è ora di reagire

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La sfacciata impunità colpevolmente accordata dal mondo occidentale al regime iraniano, continua a produrre i suoi temibilissimi frutti mettendo in pericolo le libertà e le vite innocenti di una quantità tale di persone, difficile da definire. In particolare, il suolo europeo non merita di continuare ad essere preda delle scorribande innescate dal regime dei mullah. La comunità internazionale – in particolare quella europea – è giunta l’ora che dichiari, con determinazione e forza, di non essere più disposta a tollerare ulteriori provocazioni da Teheran, come quella andata in scena nei giorni scorsi in Albania. Lo scorso fine settimana si sarebbe dovuto tenere l’annuale, quest’anno nel quartier generale di “Ashraf 3” dove da molti anni risiedono i superstiti, e i loro familiari, degli ...