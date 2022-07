Qui la sfida è aperta. Ecco quali sono i collegi ancora in gioco alle elezioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Istituto Cattaneo ha pubblicato ieri una previsione sui risultati elettorali delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, concentrandosi sui collegi uninominali, in cui per vincere è sufficiente avere un solo voto in più dei concorrenti e che secondo la legge elettorale assegnano un terzo dei seggi presenti alla Camera e al Senato (gli altri due terzi vengono assegnati tramite un sistema proporzionale). Le due cartine prodotte dall’Istituto, una per la Camera e l’altra per il Senato, sono prevalentemente blu, nel senso che molti seggi vengono già considerati vinti dal centrodestra, alcuni addirittura vengono definiti “blindati”. Questa previsione ha spinto Libero a titolare nell’edizione odierna “La mappa che spiega perché il PD è disperato. L’Italia è (quasi) tutta azzurra”. Effettivamente, la simulazione fatta ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Istituto Cattaneo ha pubblicato ieri una previsione sui risultati elettorali dellepolitiche del prossimo 25 settembre, concentrandosi suiuninominali, in cui per vincere è sufficiente avere un solo voto in più dei concorrenti e che secondo la legge elettorale assegnano un terzo dei seggi presenti alla Camera e al Senato (gli altri due terzi vengono assegnati tramite un sistema proporzionale). Le due cartine prodotte dall’Istituto, una per la Camera e l’altra per il Senato,prevalentemente blu, nel senso che molti seggi vengono già considerati vinti dal centrodestra, alcuni addirittura vengono definiti “blindati”. Questa previsione ha spinto Libero a titolare nell’edizione odierna “La mappa che spiega perché il PD è disperato. L’Italia è (quasi) tutta azzurra”. Effettivamente, la simulazione fatta ...

CalcioNapoli24 : - BaKiaBe : @AdrianoPortogal @Paolo_Ricca @GattaSulTetto Eventi avversi comprendono anche morte. Non è una sfida, devono seders… - ManuelaFioren : RT @ACF_Womens: ?? 'Felice di essere tornata, ho la passione per questi colori fin da quando ero bambina. Essere qui è una sfida e posso cre… - mexcalito72 : RT @Diesian59: @lunaberbera @evavola @MT_Meli_ Succede già qui a Milano, credo anche nelle altre grandi Città, le periferie non votano, vo… - infoitsport : Atp 250, Manfredi lancia la sfida: «Voglio vedere Berrettini giocare a tennis qui a Napoli» -