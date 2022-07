"Quella foto è l'espressione di ciò che è la Meloni". Mancava Toscani a difendere lo scatto sessista

dochoom : RT @La_manina__: @DSantanche @repubblica @GiorgiaMeloni Guarda, è la stessa foto pubblicata dal New York Times, quella sotto all'articolo t… - alexdel1984 : @ilmessaggeroit Non voglio più vedere foto di quella MERDA! - H4RRYST4IM4LE : @tchal4m3t ma quella nella foto sei tu? - Argonauta1968 : @simolar1984 Premio foto spontanea 2022. Dopo quella della bimba ucraina di 9 anni che imbraccia un fucile più lungo di lei. - readjtolove : quella maledetta foto con la maschwra da tigre -

articolo21

Come se non bastasse, sulla sua pagina Facebook il 37enne ha anche postato unain cui indossa ... Per quanto riguardacamminata particolare, gli investigatori hanno comparato il filmato ..."Non valutate ladi oggi - avverte Giorgetti - ma immaginate il film di domani". Wartsila non ... Per il top manager,presa è una "decisione difficile" ma la volontà è di andare avanti, ci ... Il Papa in Canada e quella foto con il copricapo indiano che parla a ciascuno di noi Il fotografo plaude la scelta della foto di Giorgia Meloni da parte de la Repubblica e la considera una "foto giusta" per la leader di FdI ...Costanza Caracciolo ha dimostrato di poter essere uno dei grandi punti di riferimento della bellezza mondiale grazie a un fascino unico.