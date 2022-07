“Purple Rain” | 38 anni fa usciva il famoso film con Prince

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Era il 27 luglio 1984 quando debuttava nelle sale americane “” di Albert Magnoli connel ruolo di protagonista. Era il grande trampolino di lancio delcantante americano che lanciò una colonna sonora da Oscar giustamente premiata dall’Academy “I never meant to cause you any sorrowI never meant to cause you any painI only wanted to one time to see you laughingI only wanted to see you laughing in the” Sono alcuni versi della famosa canzone di” che da il titolo all’omonimouscito nelle sale il 27 luglio 1984. Una pellicola costruita sull’omonimo album che lanciò nell’olimpo della musica pezzi come l’omonimo singolo e “When Doves Cry” trasformando la ...

Guest (Rock) Stars, frammenti di musica e cinema: Prince in "Purple Rain"