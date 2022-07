Psg, tensione tra le stelle: Messi-Ramos di nuovo faccia a faccia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Scintille in casa Psg negli allenamenti, Messi e Ramos di nuovo faccia a faccia dopo quelli nel Clasico Quanti scontri nel Clasico tra Messi e Sergio Ramos. I due non si sono mai risparmiati nelle frecciate e nelle entrate, soprattutto quelle del difensore spagnolo sulla Pulce. Tensioni che sembrano esser tornate in auge anche nella preparazione in casa Psg. Durante gli allenamenti il centrale avrebbe commesso un intervento al limite sull’argentino che non avrebbe accettato le scuse. tensione tra le stelle dei parigini. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Scintille in casa Psg negli allenamenti,didopo quelli nel Clasico Quanti scontri nel Clasico trae Sergio. I due non si sono mai risparmiati nelle frecciate e nelle entrate, soprattutto quelle del difensore spagnolo sulla Pulce. Tensioni che sembrano esser tornate in auge anche nella preparazione in casa Psg. Durante gli allenamenti il centrale avrebbe commesso un intervento al limite sull’argentino che non avrebbe accettato le scuse.tra ledei parigini. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

