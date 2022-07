Psg | Icardi si allontana dal Borussia Dortmund | Galliani ci crede per il Monza | la strategia

AndreaPelagatti : Il psg ha offerto anche icardi ma la roma ha rifiutato - Wesley38549342 : @realfutebolnews Esse era o reserva do icardi no psg - franzloza11 : @pajaroazulperu @Mercado_Ingles En el psg paso lo mismo con cavani e icardi - sportli26181512 : Psg: un club pensa a Icardi: Secondo quanto scrive Skysports Deutschland il Borussia Dortmund per sostituire Sebast… - Lorenzored17 : E poi c'è Icardi, ormai in rotta da tempo con il PSG che te lo tirerebbe addosso più che volentieri, forse addiritt… -

Commenta per primo Secondo quanto scrive Skysports Deutschland il Borussia Dortmund per sostituire Sebastien Haller pensa a Maurodel Paris Saint - Germain.Da corrieredellosport.it wanda nara La moglie dell'attaccante delMauroè stata immortalata dai paparazzi ad Ibiza mentre si faceva un bagno in topless Wanda era in compagnia di qualche amico mentre in acqua si godeva il sole pomeridiano ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'Inter con l'arrivo di Romelu Lukaku e le cessioni che per ora in attacco tardano ad arrivare si ritrova ad avere troppi attaccanti ...