Provocazioni inaccettabili Conte scarica sul Pd la crisi di governo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) «È in corso una caccia alle streghe contro il M5S, ma siamo abituati: a un certo apparato di potere abbiamo pestato più volte i piedi, lo sappiamo. Guardiamo, però, i fatti e ricostruiamoli con onestà. Il- su volontà del Pd - ha inserito una norma per costruire un mega-inceneritore dentro un decreto per aiutare cittadini e imprese in. È stata una provocazione inaccettabile contro il M5S. Tutto parte da qui. Poi il resto lo avete visto con i vostri occhi: in questadiil M5S ha chiesto al premier risposte concrete alle urgenze del Paese. La destra, invece, ha solo chiesto più poltrone per se stessa. E Draghi ci ha voltato le spalle, con il silenzio complice del Pd. Noi siamo stati gli unici a difendere famiglie e lavoratori in difficoltà». Così Giuseppein una ...