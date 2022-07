Potrebbe essere stato identificato “l’uomo di Somerton” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cioè il cadavere trovato più di 70 anni fa su una spiaggia in Australia, e attorno al quale negli anni si sono sviluppate moltissime teorie Leggi su ilpost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cioè il cadavere trovato più di 70 anni fa su una spiaggia in Australia, e attorno al quale negli anni si sono sviluppate moltissime teorie

DiMarzio : ???? #Catania, incontro con Giovanni #Ferraro e accordo vicino. Potrebbe essere lui l'allenatore dei #rossazzurri - borghi_claudio : So che darvi troppe buone notizie tutte insieme potrebbe essere pericoloso per il cuore, però vi ricordo che con lo… - RobertoBurioni : Oggi portare la mascherina all'aperto è un eccesso di protezione. Però non irridete chi la porta. Potrebbe essere u… - emesti : @AlvisiConci Da come si mettono le cose potrebbe essere l'ultima volta che vota. - fcriffo : @GiulioCapruzzi @ladyonorato @preglias No lui è superiore a queste sciocchezze… però potrebbe anche non essere in grado di capire. -