PosteMobile | pazza offerta | 300 GB di Internet a prezzo stracciato

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 27 luglio 2022)ha lanciato una nuova superin questi giorni di luglio: 300 giga di, e non solo, afolle. Nuova superda parte di Poste Mobile, pronta a concludere in bellezza il mese di luglio. Infatti l’operatore è pronto ad offrire ai clienti ben 300 giga diad unimbattibile: scopriamo tutti i dettagli. L’ultimadell’operatore è davvero imbattibile (Via WebSource)In queste oreha prorogato la sua300% Digital. L’operatore telefonico virtuale sta quindi continuando a proporre la sua rete di 300 giga di4G+ ascontato. Questa tariffa dati sarebbe dovuta scadere a metà luglio. ...