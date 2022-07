Polveriera al Torino, lite furibonda tra Juric e il ds Vagnati: insulti e spintoni | VIDEO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Torino è reduce da una buona stagione con Juric in panchina, la squadra ha disputato un campionato tranquillo. L’allenatore è riuscito a valorizzare tanti calciatori e si è dimostrato un tecnico di primo livello. La squadra continua la preparazione, ma la situazione può essere considerata preoccupante. La rosa si è indebolita, soprattutto per gli addii di due calciatori come Bremer e Belotti. L’allenatore Juric è molto deluso e si sono registrati momenti di grande tensione. Nel ritiro di Waidring sarebbe andata in scena una pesante lite tra il tecnico e il direttore sportivo Vagnati, come conferma un VIDEO pubblicato da Pianeta Toro. I due si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle mani. Lo scontro è stato ripreso da un telefonino e, in poco tempo, è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilè reduce da una buona stagione conin panchina, la squadra ha disputato un campionato tranquillo. L’allenatore è riuscito a valorizzare tanti calciatori e si è dimostrato un tecnico di primo livello. La squadra continua la preparazione, ma la situazione può essere considerata preoccupante. La rosa si è indebolita, soprattutto per gli addii di due calciatori come Bremer e Belotti. L’allenatoreè molto deluso e si sono registrati momenti di grande tensione. Nel ritiro di Waidring sarebbe andata in scena una pesantetra il tecnico e il direttore sportivo, come conferma unpubblicato da Pianeta Toro. I due si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle mani. Lo scontro è stato ripreso da un telefonino e, in poco tempo, è ...

calciatorisocia : ??Polveriera #Torino: lite furibonda Juric-Vagnati. IL VIDEO CLAMOROSO - bonfg : RT @MassimoTorino76: #cairovattene se #bremer va alla rubentus torino sarà una polveriera anche se i tempi sono cambiati.. non so come fini… - rossogranata06 : @MassimoTorino76 La polveriera va fatta altrove non a Torino. Organizziamoci ne bastano 500 e partiamo - Ecatetriformis : RT @MassimoTorino76: #cairovattene se #bremer va alla rubentus torino sarà una polveriera anche se i tempi sono cambiati.. non so come fini… - MassimoTorino76 : #cairovattene se #bremer va alla rubentus torino sarà una polveriera anche se i tempi sono cambiati.. non so come finirà staremo a vedere. -

Polveriera Torino: lite furibonda Juric - Vagnati Polveriera Torino: lite furibonda Juric - Vagnati. Cima teso in casa granata Lite furibonda e spintoni tra il tecnico del Torino Ivan Juric e il ds granata Davide Vagnati. Spunta il video dello ... La guerra: una questione divisiva ma dirimente ...più radicale del socialismo italiano di inizio '900 mettendo in risalto Torino, Napoli e Milano spesso nell'ordine qui appena esposto. Se Napoli, descritta fin dall'Ottocento come la "polveriera d'... Calcio News 24 Carceri Piemonte: istituti polveriere, sindacati polizia penitenziaria disertano Festa del Corpo Carceri Piemonte: istituti polveriere, sindacati polizia penitenziaria disertano Festa del Corpo I sindacati di polizia penitenziaria diserteranno la cerimonia del ... Veronica Fonzo e Flavia Robalo. Sguardi I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. OK informazioni Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 / 14.30-17.00 ... : lite furibonda Juric - Vagnati. Cima teso in casa granata Lite furibonda e spintoni tra il tecnico delIvan Juric e il ds granata Davide Vagnati. Spunta il video dello ......più radicale del socialismo italiano di inizio '900 mettendo in risalto, Napoli e Milano spesso nell'ordine qui appena esposto. Se Napoli, descritta fin dall'Ottocento come la "d'... Polveriera Torino: lite furibonda Juric-Vagnati - VIDEO Carceri Piemonte: istituti polveriere, sindacati polizia penitenziaria disertano Festa del Corpo I sindacati di polizia penitenziaria diserteranno la cerimonia del ...I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. OK informazioni Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 / 14.30-17.00 ...