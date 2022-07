Polpette di ceci | la ricetta super leggera che piacerà a tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un ottimo antipasto, perfetto da servire anche come secondo piatto, ledi patate esono ideali se avete ospiti a cena vegani, questesono molto veloci e facili da fare. Ecco laper poterle preparare. Ingredienti per fare ledi patate ePer preparare levi serviranno: 400 grammi di patate 400 grammi di50 grammi di ricotta 50 grammi di parmigiano pane grattugiato q.b. sale q.b. pepe.q.b (opzionale) timo Per fare cuocere ivi serviranno: 1 spicchio di aglio Un rametto di rosmarino Q.b. di acqua. Per cuocere le: olio di oliva. Procedimento per fare ledi patate eIn una ciotola con abbondante ...