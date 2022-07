Polestar in Italia - Intervista al ceo Lutz: "La roadster O2 avrà un futuro di serie" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Finora i consumatori Italiani ne hanno solo sentito parlare, di questo marchio un po' esotico e non meglio identificato: per molti il nome Polestar è semisconosciuto e solo i più attenti sanno che si tratta dell'ex divisione sportiva della Volvo. Oggi, però, Polestar è un brand indipendente che, dopo l'iniziale Polestar 1 (un'ibrida) ha deciso di concentrarsi solo su elettriche di fascia premium. In autunno, il brand approderà anche sul nostro mercato: per capirne di più abbiamo Intervistato Alexander Lutz, nominato ceo della filiale nostrana. Il quale, tra le altre cose, ci conferma che la concept O2, una roadster che ha attirato l'attenzione di molti, avrà un futuro di serie. La prima macchina in arrivo in ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 luglio 2022) Finora i consumatorini ne hanno solo sentito parlare, di questo marchio un po' esotico e non meglio identificato: per molti il nomeè semisconosciuto e solo i più attenti sanno che si tratta dell'ex divisione sportiva della Volvo. Oggi, però,è un brand indipendente che, dopo l'iniziale1 (un'ibrida) ha deciso di concentrarsi solo su elettriche di fascia premium. In autunno, il brand approderà anche sul nostro mercato: per capirne di più abbiamoto Alexander, nominato ceo della filiale nostrana. Il quale, tra le altre cose, ci conferma che la concept O2, unache ha attirato l'attenzione di molti,undi. La prima macchina in arrivo in ...

businessonlinei : Nuova Polestar 3 2022-2023, finalmente il Suv del marchio in forte crescita arriva in Italia - ChiaraCompagnuc : Nuova Polestar 3 2022-2023, finalmente il Suv del marchio in forte crescita arriva in Italia - ezoomed_it : Polestar sta per arrivare in Italia -