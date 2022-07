Pogba salta la prima di campionato? Paura tra i tifosi, ecco la verità (Di mercoledì 27 luglio 2022) Paura tra i tifosi bianconeri per il problema fisico di Pogba; cerchiamo di capire meglio la situazione fisica del centrocampista. Nell’amichevole contro il Chivas ha subito mostrato le sue qualità tra tiri da fuori e verticalizzazioni alla ricerca della prima punta; è bastato poco per capire quanto uno come Pogba possa essere determinante nel sistema di gioco della Juventus. Giocatore forte fisicamente, abile dal punto di vista tecnico e soprattutto in grado di portare bonus importanti in termini di gol e assist. Il rischio, però, è che il francese non sia presente nella prima di campionato; andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. AnsafotoUn fastidio al ginocchio che gli ha impedito di proseguire l’allenamento; un problema che ha lasciato con il fiato sospeso tutto ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 27 luglio 2022)tra ibianconeri per il problema fisico di; cerchiamo di capire meglio la situazione fisica del centrocampista. Nell’amichevole contro il Chivas ha subito mostrato le sue qualità tra tiri da fuori e verticalizzazioni alla ricerca dellapunta; è bastato poco per capire quanto uno comepossa essere determinante nel sistema di gioco della Juventus. Giocatore forte fisicamente, abile dal punto di vista tecnico e soprattutto in grado di portare bonus importanti in termini di gol e assist. Il rischio, però, è che il francese non sia presente nelladi; andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. AnsafotoUn fastidio al ginocchio che gli ha impedito di proseguire l’allenamento; un problema che ha lasciato con il fiato sospeso tutto ...

Lorensium : @MatthijsPog Ma non capisco pogba salta al massimo 2-3 partite non è che c’è bisogno di sostituirlo - ZonaBianconeri : RT @SerafinoApAcHe: Oggi sto sentendo dopo l’infortunio di Pogba ?? , come se Pogba salta tutta la stagione , ancora non si è neanche operat… - SerafinoApAcHe : Oggi sto sentendo dopo l’infortunio di Pogba ?? , come se Pogba salta tutta la stagione , ancora non si è neanche operato !#Juve - angelaxjuve : RT @GiGiglio99: Pogba si è rotto e salta la prima Manca solo che a Bremer viene il cagotto e Di Maria entra in depressione e alla prima di… - luca_ciliani : @Salvato28688742 @1897_frank @guidotolomei McKennie è stato rotto, Zakaria arrivato a gennaio e sempre rotto, in pi… -