Più contiana di Conte: ecco la sinistra napoletana che non smette di amare il Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Napoli – Enrico Letta, ieri, in direzione nazionale, ha ribadito il no all'alleanza con il Movimento 5 Stelle: "Un no irreversibile", ha ripetuto. E la sua linea è stata sostenuta all'unanimità: fine dei giochi con i grillini. "Del resto – ha ragionato il numero uno del Nazareno – Basta vedere i sondaggi di ciò che pensano i nostri elettori dei 5 Stelle…". Il riferimento era all'analisi di YouTrend per Sky Tg24 dell'altroieri: solo il 12,4% di chi vota Pd vorrebbe continuare la storia con i pentastellati. Rassegnati alla chiusura del capitolo, tra l'altro, si sono dimostrati anche coloro i quali, della sinistra interna al Pd, fino alla fine, hanno creduto in un'intesa giallorossa. "Il M5s ha risolto la sua natura scegliendo la peggiore destra di sempre", ha declamato Peppe Provenzano.

