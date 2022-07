Pinocchio, esce oggi il trailer del nuovo film Netflix in uscita a Dicembre (Di mercoledì 27 luglio 2022) Netflix pubblica il teaser trailer ufficiale di Pinocchio, il nuovo film di Guillermo del Toro disponibile da Dicembre. La storia sarà ambientata nel 1930, in pieno regime fascista con sfumature e particolari più contorti rispetto alla classica e originale storia di Carlo Collodi. Pinocchio, il film Netflix ambientato in epoca fascista Pinocchio, Guillermo del Toro – www.tomshw.itIn produzione da 14 anni, il nuovo film Netflix , Pinocchio, sarà disponibile da Dicembre sulla piattaforma streaming. Guillermo del Toro, regista messicano, ha dichiarato di aver sempre ritenuto il personaggio di Pinocchio come una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)pubblica il teaserufficiale di, ildi Guillermo del Toro disponibile da. La storia sarà ambientata nel 1930, in pieno regime fascista con sfumature e particolari più contorti rispetto alla classica e originale storia di Carlo Collodi., ilambientato in epoca fascista, Guillermo del Toro – www.tomshw.itIn produzione da 14 anni, il, sarà disponibile dasulla piattaforma streaming. Guillermo del Toro, regista messicano, ha dichiarato di aver sempre ritenuto il personaggio dicome una ...

