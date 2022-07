Nazione_Arezzo : Piano anticrisi del Comune, Tanti: 'In arrivo il secondo step da oltre mezzo milione' -

Vicesindaco Lucia Tanti Anziani, famiglie e minori in difficoltà, disabili, disagio abitativo. E' a loro che è destinato il secondo step della misura straordinariamessa in piedi dal Comune di Arezzo per far fronte al carovita che continua a colpire numerose famiglie aretine. "Oltre mezzo milione di euro si aggiunge a quanto da febbraio ad oggi è stato ......un occhio e un orecchio verso Bruxelles " sempre ieri " scoprivi che il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani portava a casa la modifica alenergetico europeoche ha ... Piano anticrisi, Tanti: “In arrivo il secondo step da oltre mezzo milione” "Da febbraio a oggi quasi 2 milioni di euro per fare fronte alla straordinaria crisi delle famiglie. A buon punto il progetto di microcredito con la Fondazione Arezzo Comunità" ..."In arrivo da febbraio a oggi quasi 2 milioni di euro per fare fronte alla straordinaria crisi delle famiglie".