Perché non funziona il Registro pubblico delle opposizioni per cellulari oggi 27 luglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Proprio oggi 27 luglio è normale che ci si chieda Perché non funziona il Registro pubblico delle opposizioni per cellulari al tentativo di accesso. In effetti, da poche ore doveva essere possibile registrare il proprio numero dello smartphone per bloccare la ricezione di telefonate di marketing da parte degli operatori. Peccato che, anche solo provando a raggiungere la Home del portale, il tentativo fallisce miseramente. Più precisamente, in cosa non funziona il Registro pubblico delle opposizioni per cellulari in questa mattinata di mercoledì? Sono in molti a visualizzare il classico messaggio di errore 404, ossia quello che indica ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Proprio27è normale che ci si chiedanonilperal tentativo di accesso. In effetti, da poche ore doveva essere possibile registrare il proprio numero dello smartphone per bloccare la ricezione di telefonate di marketing da parte degli operatori. Peccato che, anche solo provando a raggiungere la Home del portale, il tentativo fallisce miseramente. Più precisamente, in cosa nonilperin questa mattinata di mercoledì? Sono in molti a visualizzare il classico messaggio di errore 404, ossia quello che indica ...

ladyonorato : Come annunciato ieri sera, ecco pubblicati sul mio blog i dati ufficiali dell’EMA sulle reazioni avverse alle terap… - elio_vito : Salvini è stato al governo per quasi tutta la legislatura, prima con Conte, poi con Draghi ma fa campagna elettoral… - chedisagio : Il PD non vuole più un'alleanza con Conte perché ha tolto la fiducia al governo Draghi. Il PD vuole un'alleanza con… - skooklluvaffair : @melstdkive @softyavel ma perchè non dovrei? - Roberta66202813 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma perché invece di bloccare L Africa non ve ne andate VOI dall Africa!!! Avete rub… -