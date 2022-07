Perché BirreDaManicomio com può puntare alla leadership nel panorama brassicolo online

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) - Milano, 27 luglio 2022..com intende divenire il nuovo operatore di punta nel settore delle birregraziecondivisione di differenti specializzazioni. Primo e-commerce in Italia nel campo delle birre artigianali, con già oltre mille referenze a catalogo,.com approfitterà di un significativo potenziamento della sua presenza nel mercato, contando su un duplice contributo. Da una parte, infatti, ci sarà l'apporto di Brewrise srl: leader nell'importazione di birrespeciali da tutto il mondo in Italia, tra cui Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Germania con numerosi birrifici esclusivi (quali Founders Brewing Co., Bières de Chimay, Avery Brewing Co., Brouwerij Lindemans, Deschutes Brewery, Westmalle, Ottakringer Breauerei di Vienna), e brand conosciuti ...