Per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini c’è il primo bacio al ristorante: che coppia meravigliosa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prosegue la più bella delle vacanze per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e arriva anche il primo bacio in pubblico. La coppia è ancora e sempre in Sardegna, è al ristorante, un altro passo verso l’ufficialità del loro legame anche se non hanno alcuna voglia di commentare. Al posto di Michelle e Angiolini commentano le foto scattate dai paparazzi e quello che si nota è la felicità della Hunziker, la passione di entrambi. Michelle Hunziker si divide benissimo tra le giornate al mare con le figlie e le serate con il suo nuovo compagno. Deliziosa con un abitino rosa e il sorriso di una ragazzina è stata paparazzata ancora una volta con il bel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prosegue la più bella delle vacanze pere arriva anche ilin pubblico. Laè ancora e sempre in Sardegna, è al, un altro passo verso l’ufficialità del loro legame anche se non hanno alcuna voglia di commentare. Al posto dicommentano le foto scattate dai paparazzi e quello che si nota è la felicità della, la passione di entrambi.si divide benissimo tra le giornate al mare con le figlie e le serate con il suo nuovo compagno. Deliziosa con un abitino rosa e il sorriso di una ragazzina è stata paparazzata ancora una volta con il bel ...

