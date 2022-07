Pensioni, rivalutazione anticipata (entro il 2022) e taglio del cuneo. Bonus 200 euro non rinnovato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non il rinnovo del Bonus 200 euro, che pure sembrava in rampa di lancio. E nemmeno una riduzione dell'Iva sul pane, che pure tanti sponsor aveva trovato dentro e fuori dal Parlamento. Il governo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non il rinnovo del200, che pure sembrava in rampa di lancio. E nemmeno una riduzione dell'Iva sul pane, che pure tanti sponsor aveva trovato de fuori dal Parlamento. Il governo...

