Pensioni, rivalutazione anticipata: al via già da settembre. Stop al bonus 200 euro: sarà solo per gli esclusi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante l'incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati è emerso che il governo ha deciso di anticipare l'indicizzazione per la rivalutazione delle Pensioni prevista per... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 27 luglio 2022) Durante l'incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati è emerso che il governo ha deciso di anticipare l'indicizzazione per ladelleprevista per...

borghi_claudio : Ohhh! Un'idea originale!!! La rivalutazione anticipata delle pensioni!!! Non ne avevamo mai parlato!!! Chissà chi a… - marco_marcangio : RT @borghi_claudio: Ohhh! Un'idea originale!!! La rivalutazione anticipata delle pensioni!!! Non ne avevamo mai parlato!!! Chissà chi avrà… - ProDocente : Draghi ai sindacati: “Cornice da 14,3 mld. Interventi anche sulla rivalutazione delle pensioni” - dalto87 : RT @borghi_claudio: Ohhh! Un'idea originale!!! La rivalutazione anticipata delle pensioni!!! Non ne avevamo mai parlato!!! Chissà chi avrà… - Laura64135537 : RT @borghi_claudio: Ohhh! Un'idea originale!!! La rivalutazione anticipata delle pensioni!!! Non ne avevamo mai parlato!!! Chissà chi avrà… -