Luxgraph : Pelosi a Taiwan, l’ira di Pechino: i caccia cinesi pronti a «scortare» il suo aereo. Domani il summit Xi-Biden… - GiuliaDeLuca82 : RT @radio3mondo: La 'minaccia cinese' e il viaggio di Pelosi a #Taiwan vista da Pechino. E poi i #desaparecidos iracheni e lo stato attuale… - radio3mondo : La 'minaccia cinese' e il viaggio di Pelosi a #Taiwan vista da Pechino. E poi i #desaparecidos iracheni e lo stato… - MartaDafne : RT @radio3mondo: Inizia la nostra puntata con @GiuliaDeLuca82, @simopieranni e @MartaDafne. Partiamo da Taiwan dove la speaker della Camera… - AntonioMariaF19 : RT @GeopoliticalCen: Tan Kefei, portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese: 'se la presidente della Camera Pelosi visitasse Taiw… -

di Guido Santevecchi La scarsa frequenza delle consultazioni con Washington dice molto sullo stato delle relazioni Usa - Cina. E la visita dia Taipei riaccende la tensione: Pechino è pronta a far "accogliere" il volo dai caccia. E questo costringerebbe gli Usa a reagire DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO - Appuntamento in ...La sicurezza americana sta cercando di convincere la presidente della Camera Nancydei rischi che il suo potenziale viaggio apotrebbe comportare in un momento molto delicato nei rapporti tra l'isola e la Cina . La, secondo la Cnn, starebbe pianificando una ...La scarsa frequenza delle consultazioni con Washington dice molto sullo stato delle relazioni Usa-Cina. E la visita di Pelosi a Taipei riaccende la tensione: Pechino è pronta a far «accogliere» il vol ...Washington dovrà affrontare "tutte le conseguenze" se Nancy Pelosi visiterà Taiwan. E' il monito di Pechino su un possibile viaggio della presidente della Camera Usa. (ANSA) ...