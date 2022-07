Pelosi a Taiwan | Cina agli Usa | “Ci saranno conseguenze”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Latorna a lanciare moniti contro gli Stati Uniti per la possibile visita della Speaker, Nancy, a. “Ne pagheranno le”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, nel corso di una conferenza stampa. “Siamo fermamente contrari alla visita della presidente– ha ribadito – Se gli Stati Uniti vanno avanti e sfidano lasi faranno carico di tutte leche ne deriveranno”. Secondo la Cnn, intanto, l’Amministrazione Biden sta cercando di convincere la presidente della Camera che il suo potenziale viaggio apotrebbe comportare dei rischi in un momento molto delicato nei rapporti tra l’isola e la. Se avvenisse, quello ...

'La retorica del ministero della Difesa cinese su un eventuale viaggio adi Nancyè totalmente non necessaria e non fa altro che aumentare la tensione' ha detto il portavoce della Casa ..."Siamo fermamente contrari alla visita della presidente" ha ribadito " Se gli Stati Uniti vanno avanti e sfidano la Cina si faranno carico di tutte le conseguenze che ne deriveranno".Sale la tensione per l'annunciata visita a Taiwan della speaker della Camera Nancy Pelosi. Dopo giorni di prese di posizione, precisazioni, passi avanti e improvvise frenate, con tanto ...La Cina torna a lanciare moniti contro gli Stati Uniti per la possibile visita della Speaker, Nancy Pelosi, a Taiwan. "Ne pagheranno le conseguenze", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, ...