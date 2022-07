Pd e alleanze. Calenda alza il prezzo. Di Maio potrebbe finire nelle ex 'regioni rosse'

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi diRoma, 27 luglio 2022 - In letteratura si chiama "sindrome del Mugello". Prendi uno come Antonio Di Pietro, lo piazzi in un collegio sicuro, o "blindato", e lo ...

christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - Linkiesta : Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi Il #Pd sta costruendo un pol… - fattoquotidiano : Pd e alleanze, Letta apre a tutti (da Renzi a Brunetta): fuori solo il M5s. Ma arrivano i primi veti, Calenda: “Noi… - metapapero : @marcoregni @EnricoLetta Ma calenda se fa il 5% è grasso che cola su. Il PD deve fare alleanze tecniche con tutti… - Manz_1982 : @vitalbaa Calenda parla di programmi da mesi, comunque. La domanda è: perché i giornalisti non fanno mai domande su… -

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio Roma, 27 luglio 2022 - In letteratura si chiama "sindrome del Mugello". Prendi uno come Antonio Di Pietro, lo piazzi in un collegio sicuro, o "blindato", e lo ...Per quanto riguarda il tema dellei contiani fanno quadrato attorno al proprio leader. '... Mentreteme ancora la possibilità di un accordo tra i dem e i pentastellati. 'Se stanno ...Elezioni: continuano le trattative per chiudere l’intesa, ma la situazione resta intricata. Azione chiede almeno una trentina di collegi sicuri, per il Nazereno sono troppi. Tra Toscana ed Emilia Roma ...L’ondata di calore, oltre ad aver messo a repentaglio le nostre vite, ha sciolto le Camere e aperto la strada alle elezioni anticipate. Il groviglio dei nomi dei soliti leader politici, con tanto di c ...