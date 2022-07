Parlano della malattia di Ermal Meta dovuta al vaccino Covid: altra bufala (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non potevano certo mancare le voci sulla malattia di Ermal Meta dovuta al vaccino Covid. Come accade da quasi due anni con tutti i personaggi più o meno famosi che hanno problemi di salute, infatti, si sparano certezze sul fatto che il disagio del momento sia in qualche modo legato alla somministrazione del vaccino. Incolpando soprattutto Pfizer ed il presunto “ricatto” del governo Draghi, in relazione al green pass e alla necessità di farsi vaccinare per continuare a lavorare, o frequentare i locali preferiti. Come sempre, tanta superficialità da parte degli utenti. Cosa non torna sulla storia della malattia di Ermal Meta dovuta al vaccino Covid ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non potevano certo mancare le voci sulladial. Come accade da quasi due anni con tutti i personaggi più o meno famosi che hanno problemi di salute, infatti, si sparano certezze sul fatto che il disagio del momento sia in qualche modo legato alla somministrazione del. Incolpando soprattutto Pfizer ed il presunto “ricatto” del governo Draghi, in relazione al green pass e alla necessità di farsi vaccinare per continuare a lavorare, o frequentare i locali preferiti. Come sempre, tanta superficialità da parte degli utenti. Cosa non torna sulla storiadial...

